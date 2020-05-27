هل ينفجر معقم اليدين في سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة؟

أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة،انفجارات داخل عدد من السيارات بسبب عبوات معقم اليدين، التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا.

و تزداد المخاوف من حوادث مشابهة داخل السيارات، التي باتت لا تكاد تخلو من مطهر اليدين الكحولي، لا سيما مع حلول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة.

لكن موقع "دينفر بوست" الأميركي نقل عن خبراء قولهم، إن انفجار عبوات الكحول أو معقم اليدين على النحو الذي نشره البعض لن يحدث على الأرجح، مشيرين إلى أن الكحول يمكن أن يفقد فاعلية إن بقي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة.

و أثارت هذه المخاوف تدوينة نشرها الدفاع المدني في ولاية ويسكونسن، تحذر من احتمال انفجار معقم ليدين الكحولي داخل السيارة أثناء الطقس الحار، إذ انتشرت التدوينة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الأسبوع الماضي.

وقد وجد تحقيق أجرته شركة "بوينتر" مؤخرا أن انفجار عبوة معقم اليدين الكحولي يمكن أن يحدث تحت درجة حرارة تصل إلى 600 درجة فهرنهايت، أي حوالي 315 مئوية، وهو أمر مستحيل أن يحدث داخل سيارة.

وأظهرت تحقيقات أخرى أن هناك فرصة بأن يتسبب المطهر اليدوي بإشعال حريق أو انفجار، لكن من المرجح أن يكون أصغر بكثير من تلك المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن على أي حال، ينصح الخبراء بعدم ترك معقم اليدين الكحولي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة، إذ يمكن أن يتبخر الكحول وبالتالي يصبح السائل عديم الجدوى، وإن كنت تريد أن تكون أكثر حذرا فلا داعي لترك المطهر داخل السيارة.