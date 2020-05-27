حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاربعاء 27/5/2020

شهدت الطرق في كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في مدينة غزة حركة مرورية نشطة في ساعات الصباح الباكر اليوم الاربعاء 27/5/2020، وفقاً للإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة.

وفيما يلي حالة الطرق:

حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

- يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.

- كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

- في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

- بفضل الله عز وجل سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 7 حوادث سير نتج عنها 5 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.