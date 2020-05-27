ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاربعاء 27/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:57 - 27 مايو 2020
حالة الطرق في قطاع غزة حالة الطرق في قطاع غزة
جوال
مشاركة

شهدت الطرق في كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في مدينة غزة حركة مرورية نشطة في ساعات الصباح الباكر اليوم الاربعاء 27/5/2020، وفقاً للإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة.

وفيما يلي حالة الطرق:

 حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

- يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.

- كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

- في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك     التواصل مع العمليات المركزية.

- بفضل الله عز وجل سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 7 حوادث سير نتج عنها 5 إصابات   بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

الأكثر مشاهدة

متعلقات