اسعار الذهب في اسواق البحرين اليوم الاربعاء 27/5/2020

يبحث الكثيرون حول العالم عن أسعار الذهب اليوم الاربعاء 27/5/2020 في تداولات اليوم، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تنشر لكم أسعار الذهب في أسواق البحرين:
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اسعار الذهب عيار 24: 20.78 دينار $55.04
- سعر الذهب عيار 22: 19.05 دينار $50.45
- اسعار الذهب عيار 21: 18.19 دينار $48.16
- اسعار الذهب عيار 18: 15.59 دينار $41.28
- سعر الذهب عيار 14: 12.12 دينار $32.10
- سعر الذهب عيار 12: 10.39 دينار $27.52
- اسعار أوقية الذهب: 646.38 دينار $1,712
- اسعار جنيه الذهب: 145.49 دينار $385.26
- اسعار كيلو الذهب: 20,784 دينار $55,035