ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

أسعار الذهب في الأردن اليوم 27/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:31 - 27 مايو 2020
سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/5/2020 سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/5/2020
جوال
مشاركة

يبحث الكثيون عن اسعار الذهب فى الاردن اليوم الاربعاء 27-5-2020 ، حيث تنشر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لكم  الأسعار بالتفصيل، وفقاً للأسعار المتداولة فى بعض من محلات الصاغة الكبري فى الاسواق  اليوم.

اسعار الذهب فى الاردن اليوم الاربعاء 27/5/2020:

  • اسعار الذهب عيار 24: 39.03 دينار، $ 55.05 دولار.
  • سعر الذهب عيار 22:  35.77 دينار، $50.46 دولار.
  • اسعار الذهب عيار 21:  34.15 دينار، $48.17 دولار.
  • اسعار الذهب عيار 18: 29.27 دينار، $41.28 دولار.
  • سعر الذهب عيار 14:  22.77 دينار،  $32.11 دولار.
  • سعر الذهب عيار 12: 19.51 دينار،  $27.52 دولار.
  • اسعار أوقية الذهب:  1,214 دينار،  $1,712 دولار.
  • اسعار جنيه الذهب:  273.19 دينار،  $385.32 دولار.
  • اسعار كيلو الذهب: 39,027 دينار،  $55,045 دولار.
الأكثر مشاهدة

متعلقات