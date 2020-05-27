أسعار الذهب في الأردن اليوم 27/5/2020

يبحث الكثيون عن اسعار الذهب فى الاردن اليوم الاربعاء 27-5-2020 ، حيث تنشر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لكم الأسعار بالتفصيل، وفقاً للأسعار المتداولة فى بعض من محلات الصاغة الكبري فى الاسواق اليوم.
اسعار الذهب فى الاردن اليوم الاربعاء 27/5/2020:
- اسعار الذهب عيار 24: 39.03 دينار، $ 55.05 دولار.
- سعر الذهب عيار 22: 35.77 دينار، $50.46 دولار.
- اسعار الذهب عيار 21: 34.15 دينار، $48.17 دولار.
- اسعار الذهب عيار 18: 29.27 دينار، $41.28 دولار.
- سعر الذهب عيار 14: 22.77 دينار، $32.11 دولار.
- سعر الذهب عيار 12: 19.51 دينار، $27.52 دولار.
- اسعار أوقية الذهب: 1,214 دينار، $1,712 دولار.
- اسعار جنيه الذهب: 273.19 دينار، $385.32 دولار.
- اسعار كيلو الذهب: 39,027 دينار، $55,045 دولار.