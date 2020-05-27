حركة نشطة بشوارع الضفة بعد دخول قرار الحكومة بتخفيف اجراءات الطوارئ حيث التنفيذ

دخلت قرارات الحكومة الفلسطينية باتخاذ اجراءات لتخفيف الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا، صباح اليوم الأربعاء حيز التنفيذ، حيث شهدت المناطق الفلسطينية عودة الحياة الى طبيعتها مع عودة العمل في كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية.

و شهدات محافظات الضفة الغربية حركة نشطة و ازدحامات مرورية، بعد سماح الحكومة الفلسطينية بعودة التنقل بين المحافظات، مع الابقاء على إجراءات الوقاية، كما شهدت حركة تجارية نشطة في مراكز المدن، بعد السماح للمحلات التجارية باعادة فتحها.

كما لوحظ اقبال العديد من المواطنين على الحدائق العامة و المتنزهات في اليوم الاول من تخفيف التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع شهر مارس اذار الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

و يشار الى أن المساجد في محافظات الضفة فتحت أبوابها يوم أمس الثلاثاء، و ذلك تزامناً مع اعلان وزارة الاوقاف عن ضوابط احترازية مشددة للوقاية من وباء كورونا.