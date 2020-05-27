اليكم خطوات تسجيل العملة الرقمية pi network بي نتوورك

تصدرت خطوات تسجيل العملة الرقمية pi network بي نتوورك ، مؤشر البحث “جوجل”، وذلك بعد أن نالت اهتمامًا كبيرًا عقب انتشارها في الآونة الأخيرة بين رواد المواقع الإلكترونية، حيثُ قام الكثير باستخدامها لإجراء عمليات التجارة وتبادل الخدمات الإلكترونية.

واعتقد العديد من رواد المواقع الإلكترونية أن العملة الرقمية pi network بي نتوورك ، ستُصبح مستقبلاً العملة الرئيسية للتعاملات الإلكترونية ،الأمر الذي أثار شغف الكثير للبحث عن هذه العملة ومعرفة جميع تفاصيلها وخطوات التسجيل فيها.

ما هي العملة الرقمية pi network بي نتوورك

تم تأسيس العملة الرقمية pi network ،من قبل عدد من المتفوقين في جامعة “ست انفورد”، والتي يُمكن تخزينها في المنصات والمحفظات العالمية.

تُعتبر العملة الرقمية pi network ،عملة جديدة حيث تتشابه في خصائصها مع باقي العملات الرقمية الأخرى، فضلًا عن أنها لا يُمكن لمسها أو تداولها باليد.

كيف يمكنك الحصول على العملة الرقمية pi network بي نتوورك

يمكن الحصول على العملة الرقمية pi network، من خلال استخدام قدرات الجهاز الخاص بالمستخدم في التنقيب عنها على المواقع الإلكترونية.

كما يمكن الحصول على العملة الرقمية pi network ،من خلال استخدام برنامج يتم من خلاله التعدين عن العملات الرقمية دون استخدام قدرات جهازك الخاص.

خطوات تسجيل العملة الرقمية Pinetwork

1 – يتم الدخول عن طريق “جوجل بلاي”، ثم يتم كتابة Pinetwork حتى يظهر التطبيق، ويتم تحميله.

2_ بعد تحميل التطبيق يتم التسجيل، سيظهر امامك خيارين، وهو تسجل من خلال الفيسبوك أو برقم الهاتف، وهنا الأفضل هو اختيار رقم الهاتف للحفاظ على الحساب من أي اختراقات.

3_ يتم بعد ذلك اختيار كود البلد والمربع الموجود بالأسفل يتم كتابة فيه رقم الهاتف الخاص بك.

4_ بعد ذلك يتم كتابة الباسوورد الخاص بحسابك، مع ضرورة أن يكون فيه حرف واحد “كابتال”، علي الأقل و على أن لا تقل الحروف عن 8 أحرف.

5- في الخطوة التالية يتم طلب كتابة كود داخل المربع الذي يظهر بعد ذلك، وذلك أيضا ينطبق علي “الايفون”، من خلال “appstore”.

6_ بعد ذلك يتم الضغط Submit، وسيتم فتح الابليكشن بعد الضغط على Get Started ثم Start Tour .

7_ بعد ذلك سيظهر عداد التعدين، الذي من شأنه عد وتجميع العملة.

8_ وفي الخطوة الأخيرة بأي وقت آخر، يمكن تفعيل رقم الموبايل أو تفعيل الفيسبوك.

كيف يرى رواد العملات الرقمية مستقبل pi network

يتوقع العديد من رواد العملات الرقمية أن يصبح للعملة الرقمية pi network سعر كبير خلال السنوات القادمة، وذلك لتميزها بملايين المتابعين والمنقبيين عن طريق المواقع، مع احتمالية اكتساحها لجميع منصات التداول.

أهم ما يُميز العملة الرقمية pi network

تختلف العملة الرقمية pi network عن باقي العملات الأخرى، ومن أهم ما يميزها أنها لا تمتلك قيمة فعلية على منصات العملات الرقمية العالمية عكس العملات الأخرى.