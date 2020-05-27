صحيفة تكشف سبب غضب الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بالاسماعيلية

كشفت وسائل الاعلام المصرية، عن سر الغضب الكبير للفنانة رجاء الجداوي، في مستشفى العزل، حيث تخضع للعلاج من فيروس "كورونا".

و نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، عن مصادر مقربة من الجداوي أن "سبب غضبها هو نشر صورة التقطت لها دون علمها ودون الحصول على موافقة منها".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى الحجر الصحي في الإسماعيلية.

و يشار الى أن الفناة المصرية، رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار الجاري.