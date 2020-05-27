ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

صحيفة تكشف سبب غضب الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بالاسماعيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 27 مايو 2020
رجاء الجداوي. رجاء الجداوي.
جوال
مشاركة

كشفت وسائل الاعلام المصرية، عن سر الغضب الكبير للفنانة رجاء الجداوي، في مستشفى العزل، حيث تخضع للعلاج من فيروس "كورونا".

و نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، عن مصادر مقربة من الجداوي أن "سبب غضبها هو نشر صورة التقطت لها دون علمها ودون الحصول على موافقة منها".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى الحجر الصحي في الإسماعيلية.

و يشار الى أن الفناة المصرية، رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار الجاري.

الأكثر مشاهدة

متعلقات