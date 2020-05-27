ماذا يحضر دونالد ترامب للصين نهاية الاسبوع الجاري؟

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه "يجهز لتحرك قوي للغاية ضد الصين هذا الأسبوع".

ويأتي حديث ترمب عن اتخاذ إجراء ضد الصين، بسبب جهودها لفرض قوانين الأمن القومي على هونغ كونغ، لكنه لم يقدم تفاصيل، وفقا لوكالة "رويترز".

وردا على سؤال عما إذا كان سيفرض عقوبات على الصين، بسبب أفعالها في هونغ كونغ، قال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "نعكف على فعل شيء ما حاليا، أعتقد أنكم ستجدونه مثيرا للغاية، لكنني لن أتحدث عنه اليوم".

وأضاف ردا على سؤال آخر "ستسمعون بهذا الأمر... قبل نهاية الأسبوع، أمر قوي للغاية على ما أعتقد".

من جانبها، حذرت الصين الولايات المتحدة من تقويض المصالح الصينية في هونغ كونغ، وذلك وسط زيادة في حدة الاحتقان السياسي بين بكين وواشنطن.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيانغ، الولايات المتحدة بالسعي للإضرار بالأمن الوطني للصين.