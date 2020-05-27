مستعربون يختطفون شاباً فلسطينياً من بيت ريما قضاء رام الله

أقدم عناصر من وحدة المستعربين بجيشالاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، على اختطاف شاباً فلسطينياً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن المستعربين اقتحموا البلدة بسيارة مدنية، وداهموا منزل الشاب نور الدين البرغوثي (26 عاما)، واقتادوه سيرا على الأقدام باتجاه الجبال والأودية غرب بيت ريما.

و بحسب شهود العيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت قبل عدة أيام ابن عمه باسل البرغوثي، كذلك والده عادل البرغوثي الذي أفرج عنه بعد ساعات على اعتقاله، كما أن شقيقه مصطفى معتقل منذ 8 أعوام، ومحكوم بالسجن لمدة 14 عاما.