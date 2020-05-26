نقابة المهندسين تنظم جولة معايدة لعوائل الشهداء والأسرى المهندسين

نظمت نقابة المهندسين – فرع غزة سلسلة من الزيارات لعوائل الشهداء والأسرى المهندسين في محافظة غزة، تحت عنوان "الوفاء لأهل الوفاء".

وشارك في معايدة أهالي الشهداء والأسرى المهندسين، رئيس مجلس ادارة مركز غزة المهندس أحمد سكر وأعضاء مجلس الادارة والعديد من المهندسين المؤسسين وبحضور كبير من أعضاء اللجنة الاجتماعية في غزة.

وانطلقت زيارات عوائل الشهداء والأسرى المهندسين من منزل الشهيد المهندس اسماعيل أبو شنب أحد الأعضاء الأوائل المؤسسين لنقابة المهندسين في محافظات غزة.

بدوره، أكد المهندس احمد سكر على أهمية مبادرة "الوفاء لأهل الوفاء" من الشهداء والأسرى المهندسين الذين جادوا بأرواحهم وسنين عمرهم من أجل قضية فلسطين العادلة، مشيراً إلى ان المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤولية نقابة المهندسين تجاه المهندسين الشهداء والأسرى ووفاء وعرفاناً لذويهم بهذا الفضل الكبير.

وأشار إلى انهم نفذوا ما يزيد عن عشرين زيارة في إطار تقديم التهنئة لذوي الشهداء والأسرى المهندسين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

بدورهم، أجمع عوائل الشهداء والأسرى على أهمية هذه الزيارات التي تعزز من روح المحبة والذكرى العطرة للمهندسين.

وأثنى الجميع من عوائل الشهداء والأسرى على خصوصية هذا المجلس التوافقي الذي احتضن في دورته الحالية جميع اطياف اللون الفلسطيني مجسداً روح المحبة والإخاء بين كافة المهندسين.

كما وبارك عوائل الشهداء والأسرى هذه الزيارات معبرين عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة وتمنى ذوي الشهداء والاسرى لمجلس النقابة الجديد التوفيق والنجاح في دورته الحالية "دورة الوحدة الوطنية".



