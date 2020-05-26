ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

للحصول على رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وإليك خطوات الاشتراك في المسابقة وهذه قيمة جائزة الحلم الكبرى في نهاية العام

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 23:36 - 26 مايو 2020
للحصول على رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وإليك خطوات الاشتراك في المسابقة وهذه قيمة جائزة الحلم الكبرى في نهاية العام للحصول على رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وإليك خطوات الاشتراك في المسابقة وهذه قيمة جائزة الحلم الكبرى في نهاية العام
جوال
مشاركة

يبحث المواطنون عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 رابط مسابقة الحلم Dream وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020-1441، وفي هذا الصدد سنقدم لحضراتكم رابط وشروط المشاركة للحصول على الجائزة التي تقدر بمبلغ 500 ألف دولار.

ويقدم الإعلامي مصطفى الأغا مسابقة الحلم 2020 وذلك ضمن برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي، وفيها يختار اسم الفائز عن طريق القرعة والسحب المشابهة لطريقة اليانصيب.

وفي هذا التقرير التي وضعه موقع فلسطين اليوم لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، رابط الاشتراك في السحب وموعد صرف مسابقة الحلم الجديد 2020، التي يسعى إليها كل مشترك في الحصول عليها.

وأوضح مصطفى الأغا مقدم جائزة الحلم 2020، أنه يوجد العديد من الجوائز وهم الذين استحقوا الموسم البرونزي والفضي والذهبي والماسي.

وبيّن أن جوائز مسابقة الحلم 2020 قد بلغت 3.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها موزعة على عدد من السحوبات المختلفة وتعد الأكبر.

ويتم السحب على مسابقة الحلم 2020 دوريًا وذلك على جائزة مائة ألف دولار أمريكي، حيثُ يؤكد الإعلامي مصطفى الأغا أن هناك سحب خاص بمناسبة شهر رمضان على حلم لعائلة قيمته خمسمائة ألف دولار أمريكي.

ويذكر أنه يوجد السحب ضمن مسابقة الحلم 2020 في كل فترة على جائزة 1000$، وفي نهاية العام سيتم السحب على جائزة "الحلم الكبرى" وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

إليك رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

ولقد وضع موقع فلسطين اليوم الاخباري للمشاركين في مسابقة الحلم 2020 رابط الاشتراك، وللمشاركة (اضغط هنا).

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

  • إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.
  • الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.
  • كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.
  • يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.
  • يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

إليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

 

اسم الدولة

شبكة المحمول

رقم الاتصال

التكلفة لكل رسالة

مصر

فودافون

95450

5 جنيهات

مصر

أورانج

95450

5 جنيهات

مصر

اتصالات

95450

5 جنيهات

السعودية

Mobily

650444

5 ريال

السعودية

Virgin Mobile

300300

5 ريال

السعودية

Lebara

313131

5 ريال

الإمارات

Etisalat

6070

5 دراهم

الإمارات

Du

3636

5 دراهم

الكويت

GSM

4141

500 فلس

عمان

GSM

90434

500 فلس

البحرين

Batelco

94000

500 فلس

البحرين

VIVA

98885

500 فلس

البحرين

Zain

94000

500 فلس

العراق

Asiacell

2266

1200 دينار

العراق

Korek

2180

1200 دينار

العراق

Zain

2770

1200 دينار

فلسطين

Jawwal

1623

3.5 NIS

فلسطين

Wataniya

6750

3.5 NIS

الأردن

Orange

98880

70 قرش

الأردن

Umniah

98858

70 قرش

الأردن

Zain

98858

70 قرش

لبنان

Thuraya

008821622775627

حسب التعريفة

المغرب

INWI

9669

9 دراهم

المغرب

Orange

9669

9 دراهم

سوريا

Syriatel

1565

75 ليرة

سوريا

MTN

1555

75 ليرة

تونس

GSM

85988

1.44 دينار

 

اضبط تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

وبهذا الصدد لقد وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي 1 mbc على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات :

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

الأكثر مشاهدة

متعلقات