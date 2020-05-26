للحصول على رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وإليك خطوات الاشتراك في المسابقة وهذه قيمة جائزة الحلم الكبرى في نهاية العام

يبحث المواطنون عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 رابط مسابقة الحلم Dream وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020-1441، وفي هذا الصدد سنقدم لحضراتكم رابط وشروط المشاركة للحصول على الجائزة التي تقدر بمبلغ 500 ألف دولار.

ويقدم الإعلامي مصطفى الأغا مسابقة الحلم 2020 وذلك ضمن برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي، وفيها يختار اسم الفائز عن طريق القرعة والسحب المشابهة لطريقة اليانصيب.

وفي هذا التقرير التي وضعه موقع فلسطين اليوم لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، رابط الاشتراك في السحب وموعد صرف مسابقة الحلم الجديد 2020، التي يسعى إليها كل مشترك في الحصول عليها.

وأوضح مصطفى الأغا مقدم جائزة الحلم 2020، أنه يوجد العديد من الجوائز وهم الذين استحقوا الموسم البرونزي والفضي والذهبي والماسي.

وبيّن أن جوائز مسابقة الحلم 2020 قد بلغت 3.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها موزعة على عدد من السحوبات المختلفة وتعد الأكبر.

ويتم السحب على مسابقة الحلم 2020 دوريًا وذلك على جائزة مائة ألف دولار أمريكي، حيثُ يؤكد الإعلامي مصطفى الأغا أن هناك سحب خاص بمناسبة شهر رمضان على حلم لعائلة قيمته خمسمائة ألف دولار أمريكي.

ويذكر أنه يوجد السحب ضمن مسابقة الحلم 2020 في كل فترة على جائزة 1000$، وفي نهاية العام سيتم السحب على جائزة "الحلم الكبرى" وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

إليك رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

ولقد وضع موقع فلسطين اليوم الاخباري للمشاركين في مسابقة الحلم 2020 رابط الاشتراك، وللمشاركة (اضغط هنا).

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.

الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.

كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.

يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.

يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

إليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

اسم الدولة شبكة المحمول رقم الاتصال التكلفة لكل رسالة مصر فودافون 95450 5 جنيهات مصر أورانج 95450 5 جنيهات مصر اتصالات 95450 5 جنيهات السعودية Mobily 650444 5 ريال السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريال السعودية Lebara 313131 5 ريال الإمارات Etisalat 6070 5 دراهم الإمارات Du 3636 5 دراهم الكويت GSM 4141 500 فلس عمان GSM 90434 500 فلس البحرين Batelco 94000 500 فلس البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين Zain 94000 500 فلس العراق Asiacell 2266 1200 دينار العراق Korek 2180 1200 دينار العراق Zain 2770 1200 دينار فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS الأردن Orange 98880 70 قرش الأردن Umniah 98858 70 قرش الأردن Zain 98858 70 قرش لبنان Thuraya 008821622775627 حسب التعريفة المغرب INWI 9669 9 دراهم المغرب Orange 9669 9 دراهم سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سوريا MTN 1555 75 ليرة تونس GSM 85988 1.44 دينار

اضبط تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

وبهذا الصدد لقد وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي 1 mbc على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات :

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي