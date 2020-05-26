جيش الاحتلال يعلن عن بدء تدريبات عسكرية الليلة في "غلاف غزة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدئه تدريبات عسكرية في منطقة "غلاف غزة"، تحديدًا في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الاستعداد لأي مواجهة عسكرية مقبلة.

وأوضح موقع "روترنت" العبري، أن جيش الاحتلال بدأ الليلة تدريبات عسكرية في منطقة "غلاف غزة"، مشيرًا إلى أن التدريبات تستمر لعدة ساعات، وسيشعر المستوطنين في الغلاف خلالها بحركة نشطة للمركبات العسكرية.

ولفت الموقع العبري، إلى أن "التدريبات مخطط لها مسبقا، وتهدف لرفع كفاءة الجيش، والحفاظ على الجهوزية، وهي جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2020".