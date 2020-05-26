اضبط تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد الفضائية 2020 على نايل وعرب سات وترددات قنوات ام بي سي

اضبط تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيثُ ازدادت علميات البحث في الآونة الأخيرة على تردد قناة ام بي سي اكشن، نظرًا لمحتواها المميز الذي جذب ملايين الأشخاص حول شاشتها.

وتصدر تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action، تريند موقع جوجل، بعد أن ازدادت عمليات البحث عن تردد القناة في الآونة الأخيرة، حيث تبث القناة أفلام الأكشن وحلقات المصارعة والبرامج الرياضية.

ويبقى موقع "فلسطين اليوم الإخباري" يقدم لحضراتكم جميع ترددات القنوات الرائد في أوطاننا العربية، واليوم، سنضع بين يديكم تردد قناة ام بي سي اكشن 2020 على نايل سات وعرب سات.

واستطاعت قناة ام بي سي اكشن MBC Action، في هذه الفترة أن تحقق عوائد كبيرة من مشاهدات المتابعين في دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، حيثُ يركز المشاهدين على مشاهدات أفلام المصارعة ومسلسلات القناة.

ويعد تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action ، ضمن شبكة تردد قنوات ام بي سي، كما تعرض القناة منتوجاتها الإعلامية المتنوعة مجانًا إلى جميع المشاهدين اينما كانوا.

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

إليك تردد قناة MBC Action الجديد 2020على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc2:

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc3:

تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc4 :

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc max:

تردد قناة ام بي سي mbc max:

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

هو 11476(v)

تردد قناة ام بي سي دراما :

تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc5 :

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6

قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4

قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

القمر التردد FEC/SR الجودة

قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD

قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

تردد قناة إم بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.