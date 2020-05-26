استقبل تردد قناة لنا LANA TV السورية الفضائية 2020 على نايل سات وإليك برامج القناة

استقبل تردد قناة لنا LANA TV السورية الفضائية 2020 على نايل سات، واضبطه بكل سهولة على شاشة تلفازك لمشاهدة منتوجات قناة لنا السورية، حيث ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة على تردد القناة.

تردد قناة لنا LANA TV السورية 2020، تصدر تريند جوجل في هذه الفترة، وذلك لمحتوى القناة الرائع والجيد الذي جذب المتابعين لها من كافة الدول العربية.

واستطاعت قناة لنا السورية، أن تحقق مئات الالاف من المشاهدات في وقت قصير، نظرًا للمسلسلات المتنوعة والبرامج الهادفة والمميز التي توفر القناة لهما مساحة واسعة من العرض، لذلك حققت عوائد مشاهدات كبيرة عليهما.

ويواصل موقع "فلسطين اليوم الاخباري" تقديم جميع الترددات القنوات الفضائية العربية والمحلية، وفي هذا التقرير نقدم لحضراتكم تردد قناة لنا LANA TV السورية 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعربا سات.

وحققت قناة لنا السورية نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السوريةـ، بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة على شاشتها المفضلة والرائدة.

وتبث قناة لنا السورية أعملها على مدار 24 ساعة، وهو ما دفع المشاهدين لمتابعة برامجها المتنوعة على مدار الساعة، لذلك سجلت نسبة عالية من المشاهدات.

أبرز برامج قناة لنا السورية LANA TV 2020 :

وفي هذا التقرير نقدم لحضراتكم أهم وأبرز برامج ومسلسلات قناة لنا السورية الجميلة، وهي:

برامج قناة لنا السورية

برنامج من البابوج للطربوش

برنامج الرأي العام

برنامج لازم نحكي

برامج حكايتي

برنامج ما ورد

تردد قناة لنا السورية lana tv hd على القمر الصناعي نايل سات :

ولقد وفر موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لكم تردد قناة لنا السورية lana tv hd على القمر الصناعي نايل سات والجديد :

اولاً: تردد قناة لنا بلس lana plus/ نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

ثانيًا : تردد قناة لنا السورية lana tv/ نايل سات.

التردد : 12360

معدل الترميز: 27500



الاستقطاب : رأسي v

ثالثًا: تردد قناة lana tv hd / نايل سات.

التردد 11373

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي H

