خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1441 رابط منصة ابشر الجوازات صلاحية الإقامة وهذه عقوبات لمن يتخلف عن تجديد الإقامة

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1441 رابط منصة ابشر الجوازات صلاحية الإقامة للوافدين إلى السعودية، وفي هذا التقرير سنقدم لحضراتكم شروط تجديد الإقامة وغيره للوافدين في السعودية.

وتمنح المملكة العربية السعودية الإقامة للوافدين إليها سواء لمن يرغب بها أو لمن ينوي العمل فيها، موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم أيضًا لحوالي 12 مليون وافد من جنسيات عدة، شروط تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات ومعرفة رسوم التجديد.

ونستمر معكم كذلك سنقدم لكم وقت التجديد ليتجنب الوافد الغرامات التي تحدث أثناء التأخير عن التجديد ودفع رسوم الاقامة.

وأيضًا في هذا التقرير، سنقدم لحضراتكم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية 1441.

مراحل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين 1441:

أولا: قم بزيارة موقع أبشر الجوازات السعودية من الرابط التالي: (أضغط هنا).

ثانيا: قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق

ثالثا: قم بالتوجه إلى الاستعلامات الإلكترونية

رابعا: قم باختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

خامسا: قم بإدخال رقم الإقامة

سادسا: قم بإدخال رمز التحقق

شروط تجديد الإقامة لوافد أو مقيم في السعودية 1441:

وأقرت الحكومة السعودية، على الوافدين العديد من الشروط لتيسير عملية تجديد الاقامة بشكل مرتب، وهي:

أولا: التأكد من سداد كافة رسوم التجديد الخاصة بالتجديد

ثانيا: التأكد من سداد كافة رسوم تأخير التجديد إن وجدت

ثالثا: يشترط تواجد العامل داخل الأراضي السعودية

رابعا: يجب ألا يكون العامل مُسجل كمتغيب عن العمل

خامسا: تواجد صورة وبصمة للعامل أو أفراد الأسرة من تجاوز سنهم 15 عام لدى مؤسسة الجوازات

سادسا: التأكد من صلاحية جواز السفر قبل تجديد الإقامة

الاستعلام عن وافد من خلال مكتب العمل عبر البريد الالكتروني:

وتهدف تلك الخطوة لتسهيل المجهود وتوفر المال على الوافدين للسعودية.

ولمن يرغب في الحصول على الإقامة من مكتب العمل، اتبع الخطوات الثلاثة التالية للاستعلام عن إقامة وافد في السعودية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل بيانات الدخول (اضغط هنا).

اختر من الخدمات الإلكترونية الاستعلامات واختر الاستعلام عن موظف وافد.

أملئ البيانات المطلوبة من رقم الجواز أو رقم الإقامة أو رقم الحدود، واختر جنسية الوافد. وانقر على بحث.

غرامة عدم تجديد صلاحية إقامة الوافد في المملكة السعودية:

وتفرض المملكة على المقيمين الوافدين الذي تنتهي إقامته ولم يجددها عقوبات مالية بحقة، وقد تصل لآلاف الريالات، كما هو موضح على النحو التالي:

وجاءت عقوبات التخلف عن دفع رسوم تجديد صلاحية الإقامة كالتالي:

أولا: غرامة مالية 500 ريال سعودي في المرة الأولى

ثانيا: عقوبة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الثانية.

ثالثا: وقد تصل إلى ترحيل وابعاد نهائي خارج الأراضي السعودية في المرة الثالثة.

يشار إلى أن كل العمليات التي تخص بالإقامة في السعودية تنفذ عبر بوابة أبشر الإلكترونية التي وضعنا رابط الموقع في أعلا التقرير، بما فيها عملية تجديد هوية مقيم.