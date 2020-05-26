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وفاة مواطن بين صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية بسبب فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:11 - 26 مايو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف الجالية الفلسطينية، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في السعودية.

وأوضحت الخارجية، أنها المواطن الفلسطيني إسماعيل محمد إسماعيل دغمش (55 عامًا) توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا في السعودية، وبذلك ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 98.

وكانت الخارجية، قد أعلنت اليوم، عن وفاة وإصابة اثنين آخرين بفيروس كورونا في الكويت، وتعافي حالتين جديدتين، وهو ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1605، من بينها 789 حالة شفاء.

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