غانتس: التوتر مع غزة لن يزول ونحن متجهين نحو الهدوء

أكدت وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن التوتر مع قطاع غزة لن يزول في أي وقت قريب، وأن المؤشرات الراهنة تتجه نحو الهدوء مع القطاع.

وجاء ذلك خلال زيارة غانتس لمقر قيادة المنطقة الجنوبية في مستوطنات "غلاف غزة"، اليوم، واجتماعه برئيس الأركان "أفيف كوخافي" وقائد المنطقة الجنوبية "هرتسي هاليفي" وقائد فرقة غزة "أليعازر توليدانو"، حول الوضع الأمني مع قطاع غزة، وفق موقع "والا" العبري.

وأوضح غانتس، "أنه سيكون هنالك صعود وهبوط في التوتر مع غزة، مشدّدًا أن جيشه مستعد لكل شيء".

وخلال زيارته مستوطنات "غلاف غزة"، اجتمع غانتس بقيادة الغلاف والتقى أيضًا بجنود المظليين، وتلقى منهم إحاطات في فرقة غزة حول الوضع مع قطاع غزة.

والجدير بالذكر، يعد اجتماع بيني غانتس مع قيادة المنطقة الجنوبية هو الأول منُ توليه منصب وزير الحرب، ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة مع بنيامين نتنياهو.