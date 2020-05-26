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إصابة حارس نادي بورنوث الانجليزي بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:29 - 26 مايو 2020
إصابة حارس نادي بورنوث الانجلزي بفيروس كورونا إصابة حارس نادي بورنوث الانجلزي بفيروس كورونا
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أصيب حارس نادي بورنوث الإنجليزي آرون رامسديل، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيثُ جاءت نتيجة الفحص المخبري بالإيجابية.

وأعلن نادي بورنوث، عن إصابة أحد لاعبيه بالوباء، وذلك في الجولة الثانية من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وفق صحيفة "صن" البريطانية.

ويعتقد اللاعب (22 عامًا) في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنّه قد أصيب بالعدوى خلال التسوق، مشيرًا إلى أنه التزم بالحجر المنزلي طوال الفترة الماضية.

وأوضح أنه لا يعاني من أعراض للمرض، وأن رابطة الدور ي الإنجليزي للأندية قد أعادته للتدريبات ضمن مجموعات صغيرة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يُشار إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد أوقف كافة المباريات منذُ مارس، خشية من الاصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة في بريطانيا.

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