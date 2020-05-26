اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات وشاهد أناشيد القناة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات، حيثُ يبحث أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة على الانترنت، وذلك لضبط التردد ومشاهدة أوقات سعيدة وممتعة لمحتوى القناة الرائع والجميع.

ويستهدف تردد قناة طيور الجنة في المرتبة الأولى الأطفال، حيثُ خصصت القناة كافة برامجها واناشيدها المتنوعة لمناسبة عقول الأطفال، ولزيادة وعيهم وتثقيفهم فضلاً عن الترفيه عن أنفسهم.

وحققت قناة طيور الجنة في الآونة الأخيرة رواجًا كبيرًا لما تقدمه من معروضات للأطفال، إذ سجلت مشاهدات عالية من كافة الدول العربية، وهو ما جعلها تتصدر القنوات المخصصة للأطفال في منطقتنا.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" متواصل دومًا مع حضراتكم في تقديم كافة ترددات القنوات المحلية والعربية، وفي هذا المقال سنعرض لكم تردد قناة طيور الجنة، تابعوا في الأسفل.

تأسيس قناة طيور الجنة :

تأسست قناة طيور الجنة الفضائية عام 2020، وانطلق أول بث لها عبر القمر الصناعي نايل سات، حيثُ عرضت قناة طيور الجنة مجموعة برامج ترفيهية وتسلية للترفيه عن الأطفال، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الاطفال والترفيهية والتسلية.

وتتميز قناة طيور الجنة، بأنها تقدم برامج تسهل مخاطبة المتابعين الأطفال، والاهتمام بهم وبابتساماتهم، لذلك حققت قناة طيور الجنة صيتًا واسعًا بين الأهالي في كافة الدول العربية.

تردد قناة طيور الجنة 2020 :

ونتيجة للبحث المتزايد على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، لقد وفرنا لحضراتكم تردد القناة، كما هو في الأسفل:

القمر: عرب سات.

التردد: 11632 .

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

إليك نجوم قناة طيور الجنة :

أولًا خالد مقداد، وهو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، وهو متزوج من مروة حماد وأنجب خمسة أبناء هم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

ثانيًا : براء العويد، وهو منشد سوري، ولقد انضم للقناة عام 2011م، ولقب بـ "أمير الشام" وهو مقيم بالكويت.

ثالثًا: مراد شريف، وهو منشد أردني من أصل فلسطيني، وشارك في العديد من الاحتفالات والمسارح الفنية، وهو يعمل مع قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال.

رابعًا: الوليد مقداد، وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، ويبلغ من العمر 20 سنة. وله العديد من الكليبات مع أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد(18 عامًا).

خامسًا: جنى مقداد: ابنة خالد مقداد وشقية الوليد والمعتصم بالله، وهي من مواليد 29/4/2008.

سادسًا: جاد مقداد، وهو الابن الرابع لخالد مقداد، اياد مقداد الابن الخامس.

سابعًا: إبراهيم السيلاوي، مدير برامج وفعاليات قناة طيور الجنة، وهو متزوج ولديه بنتان ليليان وجوان توأم ورزق بفارس السيلاوى.

ثامنًا: مؤمن الجناني، وهو منشد لبناني، حائز على لقب أحسن صوت طفولي في العالم العربي سنة 2015.

تاسعًا: ليان سميح، منشدة الأردنية، وحائزة على مرتبة 7 صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013 وتبلغ من العمر 16 عامًا.

عاشرًا: أمينة كرم، منشدة مغربية، حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013 وتبلغ من العمر 17 عامًا.

الحادي عشر: ليليان السيلاوي، ابنة اولى لابراهيم السيلاوي.

الثاني عشر: جوان السيلاوي، الابنة الثانية لابراهيم السيلاوي واخت توام لـ ليليان السيلاوي.