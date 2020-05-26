ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) بين صفوف الجالية الفلسطينية في الخارج، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة وإصابتين جديدتين.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أنّها سجلت حالة وفاة وإصابة اثنين آخرين بفيروس كورونا في الكويت، فيما تعافت حالتين جديدتين، ما رفع إجمالي عدد الوفيات بين الجالية الفلسطينية إلى 97، والإصابات 1605، من بينها 789 حالة شفاء.

في حين، أعنت الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية عن مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات في فلسطين (الضفة الغربية، وقطاع غزة)، بلغت 423 حالة، تعافى 357، وتوفى ثلاث أشخاص، واحدة منها في قطاع غزة.