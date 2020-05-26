تعديل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 وإليك أبرز نجوم القناة

يبحث المواطنين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، حيثُ يطلب هؤلاء على محركات البحث بالأنترنت، تردد قناة طيور الجنة الجديد، لكي يتم ضبط التردد على شاشات التلفاز داخل بيوتهم والاستمتاع في مشاهدة القناة.

ويواصل أولياء الأمور البحث عن تردد قناة طيور الجنة خلال هذه الفترة، ومن هذا المنطلق قدمنا لحضراتكم تردد القناة، التي تتميز برونق برامجها وجمال محتواها الهادف والمناسب للأطفال.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لكم ترددات القنوات المحلية والعربية، وفي هذا التقرير سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة في الأسفل.

نشأة قناة طيور الجنة :

وانطلقت قناة طيور الجنة الفضائية في أول بث لها عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتخصص قناة طيور الجنة محتواها المميز لفئة للأطفال، لذا ستجد جميع برامج واغاني القناة هي للأطفال، وتهدف إلى زيادة الوعي لدى الاطفال والترفيهية والتسلية.

وتتميز قناة طيور الجنة، بأنها تقدم برامج تسهل مخاطبة المتابعين الأطفال، والاهتمام بهم وبابتساماتهم، لذلك حققت قناة طيور الجنة صيتًا واسعًا بين الأهالي في كافة الدول العربية.

نجوم قناة طيور الجنة :

أولًا خالد مقداد، وهو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، وهو متزوج من مروة حماد وأنجب خمسة أبناء هم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

ثانيًا : براء العويد، وهو منشد سوري، ولقد انضم للقناة عام 2011م، ولقب بـ "أمير الشام" وهو مقيم بالكويت.

ثالثًا: مراد شريف، وهو منشد أردني من أصل فلسطيني، وشارك في العديد من الاحتفالات والمسارح الفنية، وهو يعمل مع قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال.

رابعًا: الوليد مقداد، وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، ويبلغ من العمر 20 سنة. وله العديد من الكليبات مع أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد(18 عامًا).

خامسًا: جنى مقداد: ابنة خالد مقداد وشقية الوليد والمعتصم بالله، وهي من مواليد 29/4/2008.

سادسًا: جاد مقداد، وهو الابن الرابع لخالد مقداد، اياد مقداد الابن الخامس.

سابعًا: إبراهيم السيلاوي، مدير برامج وفعاليات قناة طيور الجنة، وهو متزوج ولديه بنتان ليليان وجوان توأم ورزق بفارس السيلاوى.

ثامنًا: مؤمن الجناني، وهو منشد لبناني، حائز على لقب أحسن صوت طفولي في العالم العربي سنة 2015.

تاسعًا: ليان سميح، منشدة الأردنية، وحائزة على مرتبة 7 صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013 وتبلغ من العمر 16 عامًا.

عاشرًا: أمينة كرم، منشدة مغربية، حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013 وتبلغ من العمر 17 عامًا.

الحادي عشر: ليليان السيلاوي، ابنة اولى لابراهيم السيلاوي.

الثاني عشر: جوان السيلاوي، الابنة الثانية لابراهيم السيلاوي واخت توام لـ ليليان السيلاوي.

تردد قناة طيور الجنة 2020 :

ونتيجة للبحث المتزايد على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، لقد وفرنا لحضراتكم تردد القناة، كما هو في الأسفل:

القمر: عرب سات.

التردد: 11632 .

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.