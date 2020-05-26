الكيلة: إجراءات إعادة الحياة في الضفة جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حول إعادة الحياة الطبيعية في الضفة المحتلة كما قبل وباء "كورونا" تدريجيًا، جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الكيلة في بيان لها، أن قرار إعادة الحياة إلى طبيعتها كانت وفق توصيات اللجان ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن إجراءات مواجهة "كورونا"، كانت ثمرة تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية والالتزام بمعاييرها.

وحول ما تم تداوله من بيان منسوب لمنظمة الصحة العالمية يتعلق بإجراءات عودة الحياة، نفت الكيلة، تلك الأنباء التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصحة العالمية تفاجأت من قرار السلطة، مؤكدةً أنها عارية عن الصحة.

وقالت الوزيرة :"إن الوزارة اوصت بتخفيف إجراءات العزل، وتسهيل أمور الناس، جراء انحسار الفيروس وهبوط منحنى الإصابات".

وأضافت أن عودة الحياة لطبيعتها يجب أن تكون بحذر، ووفقا لبروتوكولات السلامة العامة التي طورناها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية، قد أعلن أمس الاثنين، عن عودة العمل في المحاكم بشكل طبيعي بعد إجازة العيد مع مراعاة شروط السلامة، وعودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم، ابتداء من صباح الأربعاء، مع كامل إجراءات السلامة في كل وزارة.

وأعنت الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية عن مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات في فلسطين (الضفة الغربية، وقطاع غزة)، بلغت 423 حالة، تعافى 357، وتوفى ثلاث أشخاص، واحدة منها في قطاع غزة.