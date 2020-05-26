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الاحتلال يشرع ببناء موقع استيطاني جديد في قضاء رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:29 - 26 مايو 2020
الاحتلال يشرع ببناء موقع استيطاني جديد في قضاء رام الله الاحتلال يشرع ببناء موقع استيطاني جديد في قضاء رام الله
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في إنشاء موقع استيطاني جديد في قضاء رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأوضحت، أن المستوطنون شرعوا بإنشاء موقع استيطاني جديد شرق قرية "دير دبوان" قضاء رام الله، الواقعة بين مستوطنتي معاليه "مخماش وريمونين" الاسرائيليتين والمقامة على أراضي المواطنين، وبين التجمعات البدوية من عرب الكعابنة (لاجئون 48 الذين تم ترحيلهم مثل الجهالين من النقب).

وبيّنت أن جرافات وآليات إسرائيلية عدة، وصلت المكان بحماية قوات الاحتلال وباشرت في بناء بؤرة استيطانية جديدة.

 ويأتي ذلك، في وقت تواصل حكومة الاحتلال بناء المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي الضفة والقدس المحتلتين، بهدف ضّم الضفة للسيادة الإسرائيلية، وهو ما رفضه المجتمع الدولي والقيادة الفلسطينية واعتبروه تجاوزًا للخطوط الحمراء.

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