ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا " في امريكا ودول عربية تسجل أرقامًا جديدة جراء الوباء    

أعلنت جامعة جونز هوبكنز المهتمة في رصد مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1662768، حتى الآن.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات في الدولة، اقتربت من عتبة الـ 100 ألف حالة.

وتُعد ولاية نيويورك الأكثر تضررًا بين الولايات الخميس وهي بؤرة الوباء، إذ سجلت وحدها 16.410 حالة وفاة، إضافةً إلى 199 ألف إصابة.

وفي السويد، سجلت 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 4125 وفاة.

أما على صعيد الدول العربية، حيثُ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1140.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، 608 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 22575.

وأعلنت أيضًا وفاة سبعة أشخاص جراء الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 172.

وقالت وزارة الصحة المغربية: "إنها سجلت حالتا وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 67".

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في دولة الامارات العربية إلى 253 وفاة، بعد تسجيل خمس وفيات، فيما رصدت 779 إصابة ليصل مجموع الاصابات إلى 31086.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8118.

في حين، أعلنت السلطات السعودية اليوم، عن رفع الإجراءات الصارمة على السكان والمدن، خلال الأيام المقبلة، وسط تحذير منظمة الصحة العالمية من إعادة انتشار الوباء مجددًا.