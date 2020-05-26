نعرض إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات والعرب سات من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما قررت القناة توفير المزيد من الترددات المميزة لكل مشاهديها في مختلف البلدان العربية، حتى يتمتع الطفل العربي بمشاهدة مجموعة كبيرة من البرامج والأناشيد التي تذاع عبر شاشة القناة خلال الفترة المقبلة.

استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

ويحرص المشاهد العربي على التقاط تردد قناة طيور الجنة 2020 والتي تعد من بين أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث يتم عرض عدد من البرامج والأناشيد الحصرية التي يتم إنتاجها بواسطة القناة ومن ثم فهي لا تعرض سوى عبر شاشاتها.

استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

وتوفر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لكم" تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات والعرب سات على النحو التالي:

القمر: عرب سات.

التردد: 11632 .

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة طيور الجنة

حدث تردد قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات والعرب سات

ذكرت مصادر مطلعة داخل إدارة قناة طيور الجنة، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد بث مجموعة جديدة من البرامج والأناشيد الحصرية التي ستنال إعجاب الملايين من المشاهدين الصغار في مختلف البلدان العربية.

وقد جاء تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 عبر النايل سات والعرب سات على النحو التالي:

القمر : نايل سات.

التردد: 11310

الاتجاه : أفقي.

معدل الترميز:27500 .

وفي ظل حرص إدارة قناة طيور الجنة على توفير أحدث الترددات لكل مشاهديها في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، فقد ظهر تردد جديد لقناة طيور الجنة 2020، يمكن الآن استقباله ومتابعة البرامج والأناشيد الجديدة من خلاله وهو على هذا النحو التالي:

القمر : نايل سات.

التردد: 11315 .

الاتجاه : أفقي.

معدل الترميز:27500