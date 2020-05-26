استقبل تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

إليكم تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات الذي زاد بحث المشاهدين عليه خاصةً مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حول العالم وفي جمهورية مصر العربية، وتأتي مجموعة قنوات orbit لتملأ فراغ العزل المنزلي الإجباري.

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قنوات orpit المفتوحة على النايل سات وهي باقة قنوات مجانية غير مشفرة تتكون من العديد من القنوات المتنوعة.

وانطلقت باقة قنوات أوربت المفتوحة في مدار القمر الصناعي نايل سات، وفي 4 مارس انطلقت مجموعة قنوات oprit والمكونة من 5 قنوات متنوعة ومتخصصة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات العربية، فمنذ أن ظهر تردد باقة قنوات oprit وهي تقدم محتوى جديد وشيق يجذب العديد من المشاهدين، وتقدم مجموعة من الأفلام العربية الحديثة والمسلسلات العربية الجديدة، كما أن تلك القنوات جاءت مكان قنوات موجودة على القمر الصناعي من الأساس، وإليكم تردد باقة قنوات oprit على النايل سات.

كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

تردد قناة orbit movies:

التردد 11411

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

كما أن هذا التردد أيضا يتيح لك هذه القنوات:

تردد قناة Orpit اليوم

تردد قناة Orpit دراما

تردد قناة Orpit سينما

تردد قناة Orpit حكايات

وأهم ما يميزها أن ترددها تردد واحد لجميع القنوات، وتتكون الباقة من قناة للأفلام الأجنبية المتميزة والحديثة، وقناة أخرى لعرض الأفلام العربية الحديثة وقناة لعرض الدراما المصرية تتمثل في ثلاث قنوات متخصصة لعرض الدراما المصرية مثل قناة أوربت دراما وأوربت حكايات وأوربت اليوم.

وتأتي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لاجبار جميع أنحاء العالم بالعزل المنزلي أو بالحجر الصحي المنزلي للحفاظ على المواطنين من الانتشار السريع بينهم.