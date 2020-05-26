تابع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26 /5/ 2020 وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في ادلبب 1750-1755 ليرة سورية ، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 1730-1740 ليرة سورية ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1735-1745 ليرة سورية، وسجلت سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية في ادلب وحلب ودمشق 247-252 ليرة سورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 26 /5/.

ويتابع السوريون بشغف سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، خاصة مع تعرضها لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.2020

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية وبذلك سيوفر موقع تركيا بالعربي تقرير اقتصادي مفصل عن سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء وذلك حسب الاتي:

أسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 26-5-2020 مقابل الليرة السورية

بينما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث شهدت البنوك في سوريا حالة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واسعار العملات في سوريا

ويمكن للمتابع الآن معرفة كيف جاءت أسعار العملات بشكل عام في سوريا في البنوك والمصرف المركزي السوري، وذلك من خلال الجدول التالي:



