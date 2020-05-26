سعر الذهب في سوريا اليوم بالليرة السورية

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء26/5/2020، استقراراً في محلات الصاغة بدون مصنعية كما استقرت اسعار الذهب في أسواق المال

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

ويهتم المواطن السوري بمعرفة سعر الذهب حيث يبحث عنه في محركات البحث، كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26/5/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا" :

متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم الثلاثاء 26/5/2020 سعر الذهب على هذه الأسعار

سعر عيار الذهب مقابل الليرة السورية

الوحدة - سعر الذهب في سوريا سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا عيار 24 بيع 88,000 شراء 87,429

سعر الذهب في سوريا عيار 22 بيع 80,667 شراء 80,143

سعر الذهب في سوريا عيار 21 بيع 77,000 شراء 76,500

سعر الذهب في سوريا عيار 18 بيع 66,000 شراء 65,571

سعر الذهب في سوريا عيار 14 بيع 51,333 شراء 51,000

سعر الذهب في سوريا عيار 12 بيع 44,000 شراء 43,714

سعر الذهب في سوريا الاونصة بيع 2,736,800 شراء 2,719,029

سعر الذهب في سوريا الجنيه الذهب بيع 616,000 شراء 612,000

سعر الذهب في سوريا الكيلو بيع 88,000,000 شراء 87,428,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.