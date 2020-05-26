إليكم موعد عيد الأضحى المبارك 2020

منذ أن يبدأ عيد الفطر المبارك، يبدأ المسلمون في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020، الذي يحتفل فيه المسلمون سنوياً في 10 ذو الحجة في كل عام، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة وهو أهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية ، وينتهي يوم 13 ذو الحجة من كل عام .

ويحل عيد الأضحى المبارك 2020 على الأمة العربية والاسلامية يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 ، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 ، أي يفصلنا عن عيد الأضحى مايقارب 248 يوم .

ويعد توقيت موعد عيد الأضحى المبارك هو تقريبي لأن الوقت الفعلي يعتمد على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ. وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

وعيد الأضحى المبارك 2020، هو مناسبة يحتفل بها جميع المسلمين حول العالم في ذكرى تضحية سيدنا أبراهيم (عليه السلام) وإثبات إيمانه القوي بالله.

فقد أثبت أبراهيم إرادته في التضحية بأبنه سيدنا أسماعيل (عليه السلام) عندما أمره الله بذلك، لكن الله قد أبدله بذبح عظيم. فرح الله بإيمان سيدنا أبراهيم وخضوعه التام لأوامر الله، وقد جعل الله هذا الخضوع مثالاً على التضحية والإيمان التي يجب أن يتحلى بها كل المسلمين. وقد ذكر هذا الحدث في القرآن الكريم – سورة الصافات - الآيات 37:102.

ومن هنا، كل عام في اليوم العاشر من ذي الحجة، يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم. في هذا اليوم، يقوم المسلمون بالتضحية بالماعز أو الغنم أو الجمال لإحياء ذكرى تضحية سيدنا أبراهيم (عليه السلام). حيث يتم تقسيم اللحوم التي تم الحصول عليها إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول للمضحي نفسه، والآخر للأقارب والأصدقاء والثالث هو للمحتاجين والفقراء، كما و يتم الاحتفال بعيد الأضحى بغض النظر إن كان المرء في الحج أو لا.

ويحظى عيد الفطر وعيد الأضحى بمكانة عالية في الإسلام، كما يبين لنا حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

"‏ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى ‏"‏.‏

(النسائي: 1556)

كما يحرم الصوم في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، كما يوضح لنا الحديث التالي:

"لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، ‏‏‏‏‏‏أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، ‏‏‏‏‏‏وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:‏ ‏‏‏ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، ‏‏‏‏‏‏وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، ‏‏‏‏‏‏وَمَسْجِدِي هَذَا".

(صحيح البخاري: 1995)