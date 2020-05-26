كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى حاجز الـ5.5 مليون والوفيات 348 ألف

كشفت الاحصائيات الخاصة بانتشار فيروس "كورونا" حول العالم، إصابة 5,590,671 شخصا، توفي منهم 347,922، وتماثل للشفاء 2,367,589.

فقد تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في الولايات المتحدة حاجز 98 ألف حالة، بحسب آخر الارقام الرسمية.

وقالت جامعة "جونز ھوبكنز" الاميركية في بيان صحفي أن العدد الاجمالي للوفيات وصل الى 98184 حالة بعد تسجيل 460 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الجامعة التي تعتبر الجهة التي تصدر الارقام الرسمية الخاصة بالفيروس في كافة أنحاء الولايات المتحدة أنه تم كذلك تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي للاصابات الى 197ر660ر1 حالة.

وحافظت ولاية نيويورك على صدارة قائمة الولايات الأكثر تضررا بتسجيلها 362764 إصابة و29229 حالة وفاة.

وأعلنت الهند اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد الى 4167 حالة فيما ارتفع عدد الاصابات الى 145380 حالة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيانها اليومي إنه تم تسجيل 146 وفاة و6535 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في المقابل بأن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الان 60491 شخصا.

في غضون ذلك لا تزال ولاية (ماھاراشترا) من أشد الولايات تضررا ب(كورونا) حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس الى 1695 شخصا اضافة إلى 52667 إصابة حتى الآن تليها ولاية (غوجرات) مع 888 وفاة و14460 اصابة.

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لترفع حصيلة الإصابات إلى 11225 إصابة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن عن مراكز مكافحة الامراض والوقاية في بيان "انه تم تسجيل خلال هذه الفترة حالتي وفاة نتيجة الاصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 269 حالة.

وتأتي هذه النتائج في وقت اعلنت فيه السلطات الكورية الجنوبية مؤخرا أنها ستلزم مواطنيها والمقيمين لبس الكمامات عند استخدام وسائل النقل العامة وسيارات الاجرة.

واعلن السودان اليوم تسجيل 5 وفيات و156 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الاصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره الى 3976 حالة متضمنة 170 وفاة فيما تماثلت 45 حالة للشفاء لتبلغ جملة حالات المتعافين 503 حالات.

وقررت العاصمة السودانية الخرطوم تمديد الحظر الشامل المفروض منذ 18 ابريل الماضي لعشرة ايام اضافية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

اعلنت تونس عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع اجمالي حالات الشفاء الى 919 وذلك قبل يوم واحد من السماح للعديد من الانشطة الاقتصادية باستئناف نشاطاتها.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان صحفي إنه تم في الساعات الـ24 الاخيرة اجراء 660 تحليلا مخبريا من بينها تحليلان اثنان في اطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الاجمالي للتحاليل 48476 تحليلا.

واضافت الوزارة انه لم يتم تسجيل اي تحليل ايجابي ليبقى العدد الاجمالي للمصابين ب(كورونا) في تونس 1051 حالة بينها 919 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و84 حالة اصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها ثلاثة مقيمين حاليا في المستشفيات.