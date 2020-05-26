طقس فلسطين اليوم 26/5/2020: ارتفاع درجات الحرارة

يكون طقس فلسطين اليوم 26/5/2020، غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.