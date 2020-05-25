سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار والعملات الاخرى اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الاثنين 25-5 ايار-2020 إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ اتفاق الطائف في 1989.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد جرى بيع العملة الأمريكية أمس عند 2450 ليرة لبنانية للدولار، وسط إشاعات تتحدث عن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية في الفترة المقبلة.

ولا تزال الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الإثنين 25-5-2020 تسجل تدهورًا ملحوظًا قد يفقدها قيمتها في المستقبل.

ويختلف سعر الليرة في المصرف المركزي عنها في الأسواق السوداء مما يعطي سعرين مختلفين للمواطنين اللبنانيين.

وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الواحد اليوم الإثنين شراء 4200 ليرة لبنانية، والبيع 4250 ليرة لبنانية.

وكانت النيابة اللبنانية أوقفت نقيب الصرافين اللبنانيين محمود مراد على ذمة التحقيق في أزمة ارتفاع الليرة اللبنانية.

ويتهم نقيب الصرافين بالتلاعب في سعر صرف الليرة اللبنانية.

وبسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها الليرة اللبنانية فقد اتخذت الحكومة خطة اصلاحية لحماية قيمة الليرة من الانهيار المستمر.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الإثنين 25-5-2020

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر صرف الدولار في لبنان بشكل مرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".

فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الإثنين 2254/5/2020 سعر الدولار في لبنان

1 (USD) دولار امريكي = 1,516.1336 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.0007 (USD) دولار امريكي

كما وصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين 25/5/2020 سعر الدولار في لبنان

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء شراء = 4200 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مبيع = 4250 ليرة لبنانية

بينما بلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم الإثنين 25/5/2020 سعر اليورو في لبنان

1 (EUR) يورو = 1659.133561 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000603 (EUR) يورو

وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الإثنين 25/5/2020 سعر الجنيه المصري في لبنان

1 (EGP) جنية المصري = 96.031997 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.010413 (EGP) جنية المصري