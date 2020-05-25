الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها على شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، قرب بلدة جبل المكبر جنوبي مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، الإثنين.

وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى نقل رواية الأجهزة الأمنية بأن شابًا من أحياء مدينة القدس المحتلة ركض صارخًا باتجاه عناصر من شرطة الاحتلال في محاولة لتنفيذ عملية طعن.

وادعت أن عناصر الاحتلال حاولوا توقيف الشاب الفلسطيني بواسطة رذاذ الفلفل، لكنه استمر بـ"الاندفاع" نحو قوة من وحدة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ليطلق عليه عناصرها الرصاص الحي.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة بعد أن أصابع عيار ناري في بطنه، ونقل بواسطة الطواقم الطبية الإسرائيلية إلى مستشفى "هداسا" عين كارم في القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل ومخارج بلدة جبل المكبر، فيما اندلعت مواجهات مع الأهالي واعتدت قوات الاحتلال على المحتجين.