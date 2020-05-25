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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تأجيل فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:21 - 25 مايو 2020
كنيسة القيامة كنيسة القيامة
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لم تفتح كنيسة القيامة في القدس أبوابها أمام الزائرين، كما كان مقررا أمس الأحد، وذلك عقب شهرين من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورغم أن السلطات الدينية التي تدير الكنيسة قالت السبت الماضي على موقعها الإلكتروني إنه "سيسمح بدخول 50 زائرا كمرحلة أولى ممن لا يعانون من حرارة أو أعراض إصابة بالفيروس"، إلا أنه لم يسمح صباح الأحد بدخول أي شخص إلى الموقع، ما تسبب بخيبة أمل لكثيرين جاؤوا من أجل ذلك.

وقال مسؤول إن 50 شخصا ينتمون إلى كنائس مختلفة دخلوا المكان فعلا، الأمر الذي حال دون السماح بدخول آخرين، فيما اعتبر مسؤول آخر أنه من الأفضل انتظار رفع أوسع للحجر بحيث يسمح لمئة شخص على الأقل بالدخول.

وتحدث مسؤولون دينيون عن تأجيل فتح الأبواب، بدون أن يقدموا موعدا محددا لذلك، وبرروا الأمر بصعوبة إحصاء عدد الزوار وفحصهم.

وأغلقت كنيسة القيامة، التي يزورها ملايين المسيحيين سنويا، في 25 مارس قبيل عيد الفصح في إطار إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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