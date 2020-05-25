تقدم إليكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على توفير تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 تردد الجديد الصحيح وهذه القناة تقدم العديد من البرامج المتنوعة والمؤثرة ونجحت في إطلاق تردد قناة الجديد 2020 .

ويبحث المشاهدون تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2020 حيث تهتم شريحة كبيرة بها لما تقدمه من برامج منوعة.

كما يمكنكم مشاهدة تردد قناة الجديد اللبنانية بسهولة، حيث يتوفر لديكم تردد قناة الجديد بعد أن استطاعت القناة منافسة العديد من القنوات في جميع الدول العربية كما حصلت القناة اللبنانية على أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2010 من حيث المسلسلات والبرامج التي تم عرضها حينها.

يذكر أن تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية بدأت في أول بث لها في عام 1992 ميلادياً وهي قناة مملكة لرجل الأعمال “تحسي الخياط” وكان أول اسم لها هو “نيو بيتي” ولكن لم يدوم بث القناة إلا خمسة أعوام فقط وتم إيقافها وعادت من جديد في عام 2001 وتم تنظيم حفل كبير للقناة وشارك في الحفل العديد من رجال الأعمال اللبنانين وحينها تم إطلاق إسم “الجديد” عليها منذ ذلك الوقت.

برامج قناة الجديد

تعرض قناة الجديد اللبنانية مجموعة من البرامج الترفيهية أهمها:

برنامج يقدمه الاعلامي اللبناني المعروف طوني خليفة وهو برنامج طوني خليفة، وهو برنامج سياسي واخباري.

وبرنامج “الحدث” الذي يتناول قضايا سياسية تخص الوطن العربي أجمع.

برنامج “تحت السيطرة” الذي تقدمه الاعلامية اروى وهو يعد برنامج فني ترفيهي يخص الوطن العربي.

صار الوقت

عاطل عن الحرية

بردانة أنا

امرأة

5/ mwj

بيت الكل

لبنان ينتفض

طريق

مجدل المعوش

50ألف

نيران صديقة

وغيرها الكثير من البرامج والمسلسلات والحفلات المميزة والممتعة التي تجذب الجمهور إليها

تردد قناة الجديد al jadeed 2020 اللبنانية

حالا الآن تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية الفضائية 2020:

تردد قناة الجديد على نايل سات هو : 12130 عمودي.

ومعدل الترميز هو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6.