اردوغان يحذر "اسرائيل" من ضم الأراضي: تركيا لن تقبل!

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تداعيات عملية الضم للأراضي الفلسطينية، قائلاً "إن تركيا لن تقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد".

جاء ذلك في رسالة مرئية، الأحد، بعث بها الرئيس التركي إلى مسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر.

وقال أردوغان: "خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي".

وأضاف "لن نغض الطرف إزاء منح الأراضي الفلسطينية لأحد، وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، نيتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات.

والأحد الماضي، قال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست (البرلمان): "إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية".

وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.