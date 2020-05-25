13 إجراءً جديداً.. اشتية يعلن رزمة من التسهيلات المتعلقة بالإجراءات الوقائية بفيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية، اليوم الاثنين الموفق 25 مايو 2020، عودة العمل في المحاكم بشكل طبيعي بعد إجازة العيد مع مراعاة شروط السلامة، وعودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم ابتداء من صباح الأربعاء مع كامل إجراءات السلامة في كل وزارة.

واصدر اشتية في مؤتمر صحفي قراراً "يُسمح بموجبه بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات، ابتداء من صباح الثلاثاء، بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة".

وتابع: "تفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلي بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد".

والتسهيلات تتمثل في التالي: