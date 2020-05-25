رغم الانتقادات الكبير.. البرهان ونتنياهو يتبادلان التهاني ويبحثان ملفات مشتركة.. ماذا دار بينهما!

على الرغم من الانتقادات الكبيرة الموجهة لرئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بسبب تطبيعه وتواصله الدائم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كان آخرها اتصالٍ هاتفي بين الطرفين، بحثا فيه العلاقات المشتركة.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد عن "اتصال هاتفي" جرى بينه وبين رئيس السودان – في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال نتنياهو في التغريدة التي نشرها على حسابه باللغة العربية في "تويتر": "تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل. دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

وكان نتنياهو كان قد التقى البرهان في 3 فبراير/شباط الماضي، بشكل مفاجئ بالعاصمة اليوغندية كمبالا، وقد أثار اللقاء المذكور جدلًا سياسيًا واسعًا في السودان .

ويذكر أن مجموعة من المحاميين السودانيين تقدمت على خلفية اللقاء بدعوى جنائية ضد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، لمخالفته قانون مقاطعة "إسرائيل" ، غير أن النيابة أعلنت بعدها رفض الدعوى.