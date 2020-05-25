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الملك السعودي يغرد لأول مرة منذ شهر.. ماذا قال؟!

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 11:19 - 25 مايو 2020
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
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تقدم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الإثنين، بالتهنئة الحارة من عموم الشعب السعودي، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".

​وكان العاهل السعودي قال أمس السبت، خلال كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن العالم يواجه ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد لها مثيلا.

وأضاف "إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".

 

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