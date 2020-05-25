الموساد يعيد مهمة شراء المعدات الطبية لمواجهة كورونا إلى وزارة الصحة.. لماذا؟!

قرر جهاز الموساد الإسرائيلي اليوم الاثنين، إعادة مهمة شراء المعدات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة كورونا، إلى وزارة الصحة الإسرائيلية.

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، وشكره على تولي هذه المؤسسة الاستخباراتية، مهمة شراء المعدات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة كورونا.

ويقوم الموساد في هذه الأيام بإعادة المسؤولية عن هذا الموضوع إلى وزارة الصحة الإسرائيلية .

وقال نتنياهو في اللقاء الذي جرى اليوم، إن الموساد قام بالمهمة التي ألقيت على عاتقه على أكمل وجه، مشددًا على أن النتائج تتحدث عن نفسها.

وأضاف قائلًا: "لا نزال نقف أمام المجهول في مكافحة هذا الفيروس، ولكن بفضل الخبرة التي اكتسبها الموساد في هذا المضمار، نحن نعيش اليوم بأمان اكثر" .

بدوره قال رئيس الموساد إنه "تجري اليوم عملية نقل المسؤولية بشكل منتظم إلى وزارة الصحة، بعد شهرين ونصف من الجهود المكثفة التي بذلها رجال الموساد، للتزود بالمعدات اللازمة في أنحاء مختلفة من العالم، واليوم تعود المسؤولية إلى الوزارة المختصة".