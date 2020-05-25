وفاة 95 حالة واصابة 1604 في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في روسيا الاتحادية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 95 حالة وفاة، وتسجيل إصابة جديدة في صفوفها بالبرازيل ما يرفع عدد الإصابات إلى 1604 حالات.

وأوضحت في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في روسيا الاتحادية، لطبيب الأطفال جمال محمد خير الله (64 عاما)، بسبب فيروس كورونا، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله، وتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما).

كما سجلت إصابة جديدة في صفوف الجالية بالبرازيل لطبيب فلسطيني أيضا، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.