النشرة الجوية: تعرف على طقس فلسطين في ثاني أيام العيد وخلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم الاثنين 25 مايو 2020 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو معتدل جداً في ساعات النهار ، ويسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدله السرعة.

أما يوم الثلاثاء فيطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً الى حار في وقت الظهيرة ومنعشاً ولطيفاً في ساعات المساء والليل . الرياح تكون شمالية الى شمالية غربية.

ويطرأ الأربعاء إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفياً عادياً ولطيفاً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والمناطق الساحلية من فلسطين، ويسود جو حار نسبي في المناطق السهلية نهاراً. بينما في ساعات الليل يكون الجو لطيفاً ومنعشاً. الرياح تكون شمالية غريية. والله تعالى أعلى وأعلم.