طقس فلسطين اليوم 25/5/2020: أجواء باردة

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الأيام القادمة من الانخفاض الحاد على درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.