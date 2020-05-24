مسلسل "عشر سنين" ابداع فلسطيني مميز يمنع من العرض لهذا السبب

وسط أمواج سياسية متلاطمة تقذف المبدعين يمينًا ويسارًا في إطار تقييد الحريات؛ انطلق المنتج والمخرج الفلسطيني علاء العالول عبر منصة التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) دون أي قيود، لنشر أفلام ومسلسلات أشرف عليها منذ سنوات عدة.

وتحمل الأفلام والمسلسلات الفنية الجميلة أفكار وطنية وإنسانية وحقوقية تتحدث عن المجتمع الفلسطيني ومظلوميته في ظل الاحتلال الإسرائيلي ويستخدم المنتج والمخرج العالول قالب الدراما الاجتماعي المميز.

المخرج والمنتج العالول (35 عامًا) تمكن من انتاج فيلم بعنوان "خطة بديلة" قبل أربع سنوات، ومسلسل "عشر سنين" قبل 3 سنوات لكن انتاجاته لم ترى النور في ذاك الوقت لاصطدامها ببعض المعوقات التي تعتبر مقيدة للحريات وفقًا للعالول.

واصطدم العالول أثناء عرض أعماله الفنية على مؤسسات دولية خارج فلسطين، بمحتوى المسلسل لدى تلك المؤسسات الدولية التي ترفض أجزاء مهمة من حياة المجتمع الفلسطيني كمقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه بطرق يكفلها القانون الدولي.

قصة مسلسل عشر سنين

ويروي العالول لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" قصة مسلسل عشر سنين الذي نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب ضمن شركة (CONTINUE).

وتدور أحداث المسلسل حول محامية تحاول أن تثبت براءة شقيقها المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي ظلمًا وجورًا، وخلال رحلتها للعثور على براءة شقيقة يُستشهد أبنها وهنا تدرك المرأة بأن إسرائيل لا تفهم لغة القانون مطلقًا.

وبعد عدة حلقات من المسلسل الفلسطيني المميز، تستشهد المحامية ويحمل ابنها بسام راية الدفاع عن خاله المعتقل ظلمًا والانتقام لقتل والدته وشقيقه، وهنا تقع الكثير من الدراما حيث يعتقد بسام أن والده هو المسؤول عن قتل أمه وشقيقه.

لكن بعد 10 سنين يدرك الحقيقة ويحاول الانتقام لتنفيذ عملية داخل الأراضي المحتلة، وفجأة يكتشف بسام أن والده أحد قادة المقاومة ويستمر الصراع بين الجيل الفلسطيني الصاعد والاحتلال الإسرائيلي حتى احقاق العدل وإزالة الظلم الواقع على شعبنا.

وأكد العالول، أن المسلسل من وحي الخيال لكنه يشبه تمامًا القصص الواقعية للحياة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، حيث يتشرب الفلسطيني المقاومة بعد تعرضه للظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الكاتب أن الرسالة التي يُراد ايصالها للعالم بأن المجتمع الفلسطيني يعشق الحياة؛ لكنه لا يرضى بالظلم والقهر والاضطهاد وسرقة أراضيه.

كما أشار إلى أن هذه هي حياة المجتمع الفلسطيني فهناك الكثير من القضايا الشائكة التي يطرحها المسلسل ومنها أن علاقة اليهودي الغربي بالمواطن الفلسطيني علاقة معاكسة تمامًا لليهودي الذي يحتل أرض فلسطين.

دراما فلسطينية

وشدد المخرج والمنتج العالول أن الابتزاز الذي تعرض له من أجل بيع مسلسله لم يضعف عزيمته وإرادته بل دفعه لمواصلة طريقه حتى نشر الواقع الحقيقي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في ظل احتلال أرضه ومقدساته.

كما أن المسلسل يعرض بعض المقاطع التي قد تُعتبر مخالفة لسياسة بعض الفضائيات الفلسطينية التي لو توجه إليهم العالول لتم رفض عرض مسلسله.

لكن العالول أكد أن المسلسل يهدف لطرق جدران الخزان بأن الفن والدراما تدمجان بين الواقع والخيال لتنتج بعد ذلك قالب فني مميز بعيدًا عن الخطاب السياسي والحزبي والديني.

وأوضح أن العالول أن لديهم طموح كبيرة لإيصال أفكاره ومساعديه إلى العالم أجمع لافتًا إلى أن فلم خطة بديلة الذي نشره على قناة CONTINUE على اليوتيوب حصد مئات الآلاف من المشاهدات ويأمل أن يصل مسلسله "عشر سنين" على مشاهدة أكبر وأن يجد من يحتضن هذا العمل الفني الراقي دون أي ابتزاز سياسي.