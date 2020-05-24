قائد إيراني يكشف سبب تهديدات العدو لإيران

كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي

زادة، اليوم الأحد، أن إيران "قوية من الناحية العسكرية، وإذا كان العدو يطلق بعض الأقاويل فبسبب خوفه وقلقه من هذه القوة".

وشدد زادة خلال مقابلة تلفزيونية على أن إيران جاهزة في أعلى مستوياتها للدفاع عن نفسها.

وقال: "نحن الآن في أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولا ينبغي لأي أحد ان يقلق من هذه الناحية".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية للبلاد هي في المجال الاقتصادي"، مبينا أن "هذه القضية تتطلب أن يضع المواطنون والمسؤولون يدا بيد ليمضوا قدما نحو حل هذا الموضوع".