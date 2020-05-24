تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو امام مسجد يهرب من الشرطة في مصر بعد مداهمة الشرطة لتجمع من المواطنين.

ووفقًا لوسائل الاعلام المصرية فإن عدد كبير من المصريين كانوا ينون التجمع لإقامة صلاة العيد في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية في مصر.

ويظهر في مقطع فيديو امام مسجد يهرب من رجال الشرطة ويركض بشكل سريع فور توقف عربة الشرطة بالقرب منه.

يُشار إلى أن الأوقاف في مصر طالبت الأئمة بالتواجد في المسجد من فجر يوم العيد حتى الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم.

وأكدت أن من يخالف تلك التعليمات يتحمل المسؤولية كاملة.