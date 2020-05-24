لماذا أفرج عن قاتل سوزان تميم بعد 12 عامًا؟

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر السعيد.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر السعيد.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر السعيد.