لماذا أفرج عن قاتل سوزان تميم بعد 12 عامًا؟

أطلقت السلطات المصرية اليوم سراح قاتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد 12 عامًا خلف القضبان.
والقاتل هو محسن السكري وأدين بقتل المطربة تميم عام 2008 وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.
في تفاصيل الافراج عن قاتل تميم ما يلي:
- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر السعيد.
- شمل العفو محسن السكري الذي كان حكم عليه في 2010، بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي.
سوزان تيمم
وكانت محكمة البداية قد حكمت في 2008 على الرجل بالإعدام قبل أن يخفف الحكم في الاستئناف.
إلى ذلك، شمل العفو الذي أصدره الرئيس المصري، السبت، 3157 سجينا.