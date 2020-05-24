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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شهاب: تطبيع البرهان مع "إسرائيل" يُضمر السوء للسودان وشعبه الأصيل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:32 - 24 مايو 2020
داوود شهاب داوود شهاب
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. داوود شهاب، أن التطبيع السياسي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مكافأة للإرهاب الإسرائيلي.

وقال شهاب في تغريدة على فيسبوك: "من خلال التطبيع والعلاقات السياسية التي يتورط فيها البرهان متراجعاً عن موقف السودان الأصيل، ومكافئاً الارهاب الذي هدد السودان مراراً واعتدى على أرضه ودعم الانفصال ولا يزال يضمر السوء للسودان وشعبه".

وأضاف: "لم تكن اليد الإسرائيلية غائبة عن اقتطاع جنوب السودان وسلخه عن العروبة"، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي كان طرفاً فاعلا ًفي تجزئة السودان".

يُشار إلى أن مكتب نتنياهو أعلن مساء اليوم الأحد اجراء نتنياهو مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الانتقالي في السودان ورئيس دولة تشاد.

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