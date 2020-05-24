حقيقة استيلاء تركيا على أراضي يونانية

انتشرت العديد من التقارير الإخبارية التي تؤكد استيلاء تركيا على أراضي يونانية على الشريط الحدودي بين الدولتين.

وأبرز تلك التقارير صادرة عن صحف بريطانية حيث أكدت أن القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود، لكن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نفى ذلك.

وأكد ديندياس أن الأخبار التي نشرتها صحف بريطانية خاطئة تمامًا، لكنه أقر بوجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية، بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما. لكنه قال إنّ اليونان طلبت من تركيا عدم اتخاذ أي خطوة أخرى في المنطقة".

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع اليونانية بيانا مماثلا نفت فيه صحة الأنباء عن "الاحتلال التركي"، مضيفة أن "القوات المسلحة اليونانية كانت وستبقى متواجدة في المنطقة لأداء مهامها بالكامل".