ايران تتحدى أمريكا.. وصول أول ناقلة وقود إيرانية لفنزويلا

وصلت أول ناقلة وقود إيرانية إلى فنزويلا مساء اليوم الأحد في تحدٍ كبير ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض امداد فنزويلا بالوقود والنفط لاسيما الإيراني تحديدًا.

وكانت السفارة الإيرانية في كاراكاس أعلنت وصول الناقلة التي تأتي ضمن أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا.

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "أول ناقلة وقود وصلت لفنزويلا، شكرا للقوات المسلحة الإيرانية التي رافقت الناقلة عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا".

وأضافت: "اليوم، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة، أكثر من أي وقت مضى".

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني قال يوم أمس السبت: "إن أي مشكلة قد تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، من جانب الولايات المتحدة، ستقابل برد من قبل طهران.

وفي 13 الشهر الجاري، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن ناقلة وقود إيرانية انطلقت من ميناء بندر عباس جنوبي البلاد باتجاه فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض (لم تذكر اسمه)، قوله إن "الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي سيتم اتخاذها ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".